Minguzzi'nin katilleri kaç sene yatacak? Av. Yücel Önder cevapladı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı. Mahkeme, iki sanığa 24 yıl hapis cezası verirken diğer iki sanık beraat etti. Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a konuşan Avukat Yücel Önder, kararın Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirildiğini belirterek detayları anlattı.



Mahkemenin kararının ardından kamuoyunda ceza oranlarına dair birçok soru gündeme geldi. Avukat Yücel Önder, 18 yaş altı sanıkların ceza değerlendirmesinin farklı olduğunu ve vatandaşın bu konuda bazı noktaları bilmediğini vurguladı.

"TÜRK CEZA KANUNU'NDA 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN ÜÇLÜ BİR AYRIM SÖZ KONUSU"

Avukat Yücel Önder, Türk Ceza Kanunu'nda 18 yaş altı çocuklarla ilgili özel bir düzenleme bulunduğunu belirterek, "Şimdi vatandaşımızın bilmediği bazı hususlar var. Türk Ceza Kanunu'nda 18 yaşından küçüklerle ilgili özel ayrı bir düzenleme yapılmış. Burada üçlü bir ayrım söz konusu. 12 yaşın altındaki çocuklar, 12-15 yaş arası çocuklar ve 15-18 yaş arası çocuklar diye üçlü bir kategori ayrımına tabi tutulmuş. Burada cezalandırmalar belli şartlara bağlı. 12 yaş altında ceza verilmesine yer olmadığına, 12-15 yaş arasında yaptığı eylemin hukuki ve fiili sonuçlarını bilip bilmemesine göre bir değerlendirme yapılmıştır ceza kanununda. Ama 15-18 yaş arasında ise böyle bir hukuki bir değerlendirmeye tabi tutmadan, yani yaptığı eylemin sonuçlarını biliyor veya bilmiyor gibi bir eyleme, bir rapor falan istemeden bir cezalandırılmaya gidiliyor. 18 yaşından altındaki küçükler için üçlü bir ayrım söz konusu Türk Ceza Kanunu'nda." ifadelerini kullandı.

"24 YIL CEZA ALAN BİRİ 15 SENE YATIYOR"

İnfaz sürecine de değinen Önder, 24 yıl hapis cezasının tamamının yatılmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Af'tan bağımsız önce infaz kanunuyla ilgili bir değerlendirme yapalım. Bir kere 18 yaşın altındaki kişilerin infazı 18 yaşından büyüklerdekinden farklı. Onların cezaevinde her yattığı bir gün iki gün sayılıyor. Bununla ilgili genel bir infaza baktığımız zaman adam öldürme suçlarında üçte ikisini yatar. Ceza alan biri 16 yıl hapis cezası alır. 1 yıl devletin serbestliği düşersek 15 sene hapis cezası alır. Bunun yaklaşık 10 senesi kapalı, 5 senesi açık cezaevinde geçer. Yani 17 yaşındaysa 32 yaşında tahminen cezaevinden çıkarmışlar." dedi.

"MAHKEME, İKİ SANIK HAKKINDA SUÇA YARDIM DELİLİ GÖRMEDİĞİ İÇİN BERAAT KARARI VERMİŞTİR"

İki sanığın beraatine ilişkin kararı değerlendiren Önder, mahkemenin delil yetersizliği nedeniyle bu kararı verdiğini belirterek, "Mahkeme heyeti detaylı bir inceleme, detaylı bir araştırma yapmıştır. Şimdi bizim kanunumuzda suç ve cezada şahsilik ilkesi söz konusu. Kim bir eylem yapmışsa o eylemin cezasını kendisi öder. Yani birisi bir suç işlerken hasbelkader yanında bulunan diğer bir kişinin cezalandırılması uygun değildir. Bunların hepsinin birden ceza alması için dördünün birden fikir ve eylem birliği içerisinde rahmetli çocuğu öldürmek için hareket etmeleri gerekiyor. Demek ki mahkeme diğer iki kişinin yardım ettiğine ya da suça iştirak ettiğine dair yeterli bir delil görmemiş. Kesin ve inandırıcı, her türlü şüpheden uzak bir delil olması gerekiyor. Delil olmadan kanaatle, zanla ceza verilmek hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.