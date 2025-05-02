Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir

Görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

TÜSİAD'ı ziyaret eden Zeybekçi'den bu görüntülere dikkat çeken sözler
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor

Yasal sınırın 9 kat üzerinde alkol alan sürücüden olay savunma

Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili yaşı 18'den küçük olduğu için muhtemelen 10 yıl yatıp çıkacak. TBMM, bu tür vakaları önlemek için Avrupa ve ABD'deki gibi çocuk katillerin cezalarını artıracak.

Türkiye'yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin 18 yaşından küçük olması sebebiyle indirimli ceza alacak olması tartışma konusu olmuştu. 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanan katil, 'çocuk indirimi' uygulanacağı için hukukçulara göre 10 yıl sonra cezaevinden şartlı olarak salıverilebilecek.

CEZALARIN ARTIRILMASI İÇİN ADIM ATILIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre hem Minguzzi'nin ailesi hem de kamuoyu indirimli ceza uygulamasına tepki gösteriyor. Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde TBMM'nin "Yeni 'Minguzzi'ler olmasın" diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor. TBMM'de kurulan araştırma komisyonunun raporunda da söz konusu cezaların artırılmasına yönelik öneriler yer alacak.

Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor. Yine 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması hâlinde de bir ceza sorumluluğuna yer verilmiyor. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunuyor. TBMM Araştırma Komisyonunun önerileri arasında söz konusu bu cezalara yeni bir kademelendirme getirilmesi ve cezaların artırılması yer alıyor.

AVRUPA'DAKİ CEZALAR TÜRKİYE'DEN DAHA CAYDIRICI

Birçok Avrupa ülkesinde de çocuk suçlularla ilgili cezalar Türkiye'den daha caydırıcı. Komisyon, Avrupa'daki örnekleri de inceleyerek özellikle Minguzzi örneğinde olduğu gibi, vahşice işlenen cinayetlerde katil 18 yaşından küçük olsa bile daha ağır bir ceza uygulanmasını gündeme getirecek. Bazı ülkelerde çocuk failler, işledikleri suça göre yetişkin gibi yargılanıyorlar ve yetişkinlere verilen cezalar uygulanıyor.

ABD'de birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin gibi yargılanabiliyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor. ABD'de 1993 tarihli bir davada mahkeme, 4 yaşındaki bir çocuğu vahşice öldüren 13 yaşındaki çocuğu yetişkin olarak yargılamış ve ceza indirimi uygulamamıştı. Kanada'da 14 yaş üstü suçlular, yine işledikleri suçun ağırlığına göre yetişkin mahkemesinde yargılanabiliyor. İngiltere'de de ağır suç işleyen 10 yaş üstü çocuklar, özel çocuk mahkemeleri yerine diğer mahkemelerde yargılanıyor. Öte yandan cinayetle ilgili yaşları 18'den küçük iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMurat Kara:

en doğru karar suça sürüklenen cocuk deyil katiller değişeceği yoktur ordan cikmasin

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

sadece çocuk değil büyük katillerine, çocuk tecavüzcülerine, bilmem kaç suçtan cezası olanlara da ağır cezalar gelsin. hepsi dışarıda. en babası 3-5 yıl yatıp çıkıyor.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMali Müşavir:

Allah rahmet eylesin ama... Maşallah büyük meclisimiz gündemi değiştirmek için on sene uğraşır şimdi bu cinayetle. Dedikodu merkezi gibiler

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

Türkiye de idam olmadığı sürece suç azalmaz, Türkiye bir an önce idamı cezasını geri getirmelidir.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVolkan Şahin:

tek cinayet bumu ya günlerdir haber dönüp duruyo zengin ya biletede fakirin çocuğunu gündem haber yapın gına geldi artık bundan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa muh:

Kanunların istismar edilmesi engellenmeli.suça sürüklenen çocuk hakkından bir defa faydalanabilmeli.ondan sonra işlediği suçlar için normal ceza uygulanmalı.aynı şekilde denetimli serbestlikten de bir defaya mahsus hak verilmeli suç işlemeye devam edenlere denetimli serbestlik hakkı verilmemeli...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHülagü:

Ooooo bu da tıpkı" kamuya " uzaktan çalışma geliyor" haberi gibi bir şey herHalde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.