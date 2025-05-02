Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor

Türkiye'yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde katilin 18 yaşından küçük olması sebebiyle indirimli ceza alacak olması tartışma konusu olmuştu. 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanan katil, 'çocuk indirimi' uygulanacağı için hukukçulara göre 10 yıl sonra cezaevinden şartlı olarak salıverilebilecek.

CEZALARIN ARTIRILMASI İÇİN ADIM ATILIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre hem Minguzzi'nin ailesi hem de kamuoyu indirimli ceza uygulamasına tepki gösteriyor. Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde TBMM'nin "Yeni 'Minguzzi'ler olmasın" diye çocuk katillere verilen cezaların artırılması için adım atması bekleniyor. TBMM'de kurulan araştırma komisyonunun raporunda da söz konusu cezaların artırılmasına yönelik öneriler yer alacak.

Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor. Yine 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması hâlinde de bir ceza sorumluluğuna yer verilmiyor. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunuyor. TBMM Araştırma Komisyonunun önerileri arasında söz konusu bu cezalara yeni bir kademelendirme getirilmesi ve cezaların artırılması yer alıyor.

AVRUPA'DAKİ CEZALAR TÜRKİYE'DEN DAHA CAYDIRICI

Birçok Avrupa ülkesinde de çocuk suçlularla ilgili cezalar Türkiye'den daha caydırıcı. Komisyon, Avrupa'daki örnekleri de inceleyerek özellikle Minguzzi örneğinde olduğu gibi, vahşice işlenen cinayetlerde katil 18 yaşından küçük olsa bile daha ağır bir ceza uygulanmasını gündeme getirecek. Bazı ülkelerde çocuk failler, işledikleri suça göre yetişkin gibi yargılanıyorlar ve yetişkinlere verilen cezalar uygulanıyor.

ABD'de birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin gibi yargılanabiliyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor. ABD'de 1993 tarihli bir davada mahkeme, 4 yaşındaki bir çocuğu vahşice öldüren 13 yaşındaki çocuğu yetişkin olarak yargılamış ve ceza indirimi uygulamamıştı. Kanada'da 14 yaş üstü suçlular, yine işledikleri suçun ağırlığına göre yetişkin mahkemesinde yargılanabiliyor. İngiltere'de de ağır suç işleyen 10 yaş üstü çocuklar, özel çocuk mahkemeleri yerine diğer mahkemelerde yargılanıyor. Öte yandan cinayetle ilgili yaşları 18'den küçük iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi.