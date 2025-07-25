Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
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Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı belirlenen 16 yaşındaki çocuk, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Minguzzi cinayetine karışanların yanı sıra Minguzzi ailesini sosyal medyadan tehdit içerikli mesaj paylaşan şüpheliler için de çalışmalar sürüyor.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından internet ortamında işlenen suçlar ile ilgili çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, 16 yaşındaki H.Y.Ç.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilmişti. Belirlenen şüpheli Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti. 16 yaşındaki çocuk H.Y.Ç, Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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