Evim Şahane'nin mimari Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı

Evim Şahane programıyla tanıdığımız Mimar Selim Yuhay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"KANSER HASTASI ÇOCUĞUMUZ YAPTIĞIMIZ ODAYI GÖREMEDİ"

Unutamadığı anısını anlatan Mimar Selim Yuhay, "Biz mümkün olduğu kadar çocuklara ağırlık verip onların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorduk. İzmir'de bir kızımız vardı, ilik nakli olmuştu onu evine yerleştirdik. Aynı şekilde yine bir kanser rahatsızlığı olup, ilik nakli olan bir çocuğumuz gelmişti. Galatasaraylıydı ve babası bize, "Ona güzel bir Galatasaray odası yapalım" dedi. Biz de ona çok güzel bir Galatasaray odası yaptık. Ertesi gün teslim edecektik ama maalesef akşamına yönetmenimiz bizi aradı, "Selim Bey yarın evi teslim edecektik ancak maalesef çocuğumuzu kaybettik ve yarın cenazesi kalkacak" dedi. O anda zaten kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sadece cenazeye gittiğimiz zaman babası, "Selim Bey hiç üzülme, o bizi izliyor, sabahleyin ilk yaptığımız şey o güzel Galatasaray odasında yatağına yatırmak oldu" demişti. Böyle anılarımız çok oldu bizimde. Bizim yaptığımız bir program değil, programdan farklı bir şeydi, yaşam tarzıydı." ifadelerini kullandı.