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Milyonluk Telefon Dolandırıcılığı Engellendi

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Malatya'da kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı, bir ailenin bir milyon 100 bin TL'si kurtarıldı. Dolandırıcılar, aile üyelerine kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini söyleyerek altın ve kredi talep etti. Polis, ailenin durumu fark etmesi sonucu dolandırılmalarını önledi.

Milyonluk telefon dolandırıcılığı polise takıldı

MALATYA - Malatya'da kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak 4 kişilik bir ailenin bir milyon 100 bin TL'sini dolandırmaya çalışan zanlıların oyununu polis bozdu.

Malatya'da, kendisini polis-savcı olarak tanıtan H.Y. telefonla aradığı S.A. ile eşi A.Y.A. ve çocukları Y.A., M.A.'ya kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ifade ederek, ellerindeki altınları bozdurmalarının yanı sıra bankada toplamda 800 bin TL kredi çekerek belirtilen adrese teslim etmelerini istedi. Şüpheli H.Y.'nin yönlendirmesinin ardından panikleyen aile üyelerinden Y.A. 300 bin TL değerindeki altınlarını paraya çevirmek için kuyumcunun yolunu tutarken, anne ve babası ise ayrı ayrı kredi olarak çektikleri toplamda 800 bin TL tutarındaki parayı şüpheliye teslim etmek için harekete geçti. Bu sırada S.A.'nın işyerindeki arkadaşlarının durumu fark ederek ihbarda bulunurken, olayla ilgili hızlıca çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri aile bireylerine ulaşarak dolandırılmalarını engelledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen aile zanlı H.Y. hakkında şikayetçi olurken, burada altın paraları teslim aldı. Olayın zanlısının yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Milyonluk Telefon Dolandırıcılığı Engellendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa

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