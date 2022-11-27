Pençe Kilit bölgesinde 3 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından 13 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 3 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası 13 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyinde YPG/PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ederken, dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun şehit oldu, 2 askerin ise yaralandı.

DENETLEMELER SÜRDÜLÜRÜYOR

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

BAKAN AKAR, AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelen Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne geçti. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorlu ve arazi şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini söyledi.

"ŞEHİT OLDULAR AMA TERÖRİSTLERİN PLANLARINI BOZDULAR"

Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları kaydetti: "Şehitlerimiz, büyük bir kahramanlık göstererek canlarını verdiler. Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

"TERÖRİSTLER İÇİN HESAP ZAMANI"

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Teröristler için hesap zamanı. Yapılanların hepsinin hesabını soracak ve asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin, kim arka çıkarsa çıksın bu mücadele durmayacak, sonuna kadar götüreceğiz." dedi.