Milletvekili sahnede sesiyle büyüledi! Ünlü şarkıcı bile mest oldu
AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında Merve Özbey'in konserinde sahneye çıktı. İbrahim Tatlıses'in Haydi söyle şarkısını seslendiren Alagöz, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Alagöz'ün sahne performansı, profesyonel sanatçıları aratmadı ve izleyicilerden alkış aldı.
Ak Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Merve Özbey'in konserinde sahneye çıkıp seslendirdiği 'Haydi söyle' şarkısıyla beğeni gördü.
MERVE ÖZBEY BİLE EŞLİK ETTİ
Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün katkılarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda kutlandı. Merve Özbey'in sahne aldığı gecede selamlama konuşması yapan AK Parti Milletvekili ve Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, bir de şarkı söyledi. İbrahim Tatlıses'in 'Haydi söyle' şarkısıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Alagöz, sahne performansı ile profesyonel sanatçıları aratmadı. Alagöz'e nakaratlarda Merve Özbey ve izleyiciler de eşlik etti. Alagöz, performansıyla izleyicilerden alkış aldı.