Haberler

Sandalyede otururken bıçaklanarak öldürülmüştü: 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

Sandalyede otururken bıçaklanarak öldürülmüştü: 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde 17 yaşındaki B.Ö., Halil İbrahim Mercan'ı bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme, sanığın cinayeti kasten işlediğine karar vererek 20 yıl hapis cezası verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde sandalyede oturan Halil İbrahim Mercan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti işleyen genç kızın, şahsı bıçakladıktan sonra kaçış anının güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Hisarbaşı Hocabedrettin Mahallesi Eski Demirciler Sokak'ta 2 Şubat 2025 tarihinde meydana gelmişti. Sabaha karşı sandalyede hareketsiz halde bulunan bir kişinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Kriminal inceleme ve güvenlik kamerası kayıtlarının ardından cinayet şüphelisi olarak tespit edilen B.Ö., olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ile birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bıçaklayıp kaçmış

Milas Ağır Ceza Mahkemesi, çocuk mahkemesi sıfatıyla yürütülen yargılamanın karar davasında iddia makamı, maktulün olay saatinde sokakta uyuduğu ve sanığın elinde bıçakla yanına gelerek omuz, kafa ve göğüs bölgesine 7-8 kez vurduğunu belirtti. Sanığın olayın ardından kaçtığı, kullanılan bıçağın sanığın babası tarafından polise teslim edildiği ve sanığın annesinin evinde yakalandığı aktarıldı.

Suç delilleri genç kızı işaret etti

Davada sanığın savunmasında öne sürdüğü "taciz ve tehdit edildiği" iddiasını doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunmadığı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporuna göre sanığın ceza ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Kriminal incelemede bıçak üzerindeki svapların sanığın DNA'sıyla uyumlu çıktığı, maktulün ölümünün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve damar kesisi nedeniyle meydana geldiği, rapor ve delillerle ortaya koyuldu.

Savcılık, bu gerekçelerle sanığın "Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Kasten Öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek TCK 82/1-e kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

20 yıl hapis cezası

Mahkeme tarafından karar duruşmasında sanığın, 6136 sayılı yasa kapsamında "yasak bıçak taşıma" suçundan beraatine, maktulü nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, sanığın suç tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle TCK 31/3 kapsamında cezanın 24 yıla, TCK 62/1 gereği takdiri indirim uygulanarak cezanın 20 yıla düşürülmesine, ceza miktarı dikkate alınarak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstinaf yolu açık bırakıldı

Mahkeme, kararın okunmasının ardından taraflara iki hafta içinde istinaf başvurusu yapabilecekleri yönünde bilgilendirme yaptı. İstinaf başvurusunun hükmün kesinleşmesini durduracağı belirtildi. Olayla ilgili süreç, dosyanın üst mahkemeye taşınıp taşınmayacağına göre şekillenecek.

Kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan cinayeti işleyen B.Ö.'nün şahsı bıçakladıktan sora kaçış anının güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın adamı bıçakladıktan sonra kaçma anları yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
title