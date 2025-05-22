Milas-Söke Karayolunda Tanker Kazası: 7 Yaralı

Milas-Söke Karayolunda Tanker Kazası: 7 Yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir tankerden dökülen balık yağı, freni tutmayan araçlara neden oldu. 7 kişi yaralandı ve karayolu trafiğe kapatıldı.

Milas- Söke karayolunda bir tankerden dökülen balık yağı nedeniyle araçlar yoldan çıkarken, freni tutmayan bazı araçlar önündeki araçlara çarptı. Faciadan dönülen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir balık firmasından balık atığı ve balık yağı yükleyen 03 RF 102 plakalı tankerin Dalyan Kavşağı'na doğru rampadan inerken iddiaya göre hava hortumu patladı. Bu sırada frenleri kilitlenen tankerden karayoluna balık yağı ve endüstriyel balık atıkları döküldü. Olaydan sonra yoldan geçen her araç adeta boş teneke gibi fırladı. Dümdüz yolda giderken araçların savrulup yoldan çıktığını gören vatandaşlar araçlarını sağa çekip, gelen diğer sürücüleri uyarmaya başladı. Bazı araçlar durmayı başarırken, durmayan diğer araçlar ya çarpıştı ya da yoldan çıkıp şarampole devrildi. Toplam 5 aracın kaza yaptığı karayolu vatandaşlar tarafından daha fazla kaza yaşanmaması için trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kazaların biri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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