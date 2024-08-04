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Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

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Mardin'in Midyat ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesini protesto etmek isteyen kalabalık grup, bir restoran ve kozmetik zinciri şubesine taş ve pet şişelerle saldırdı. İş yerlerinde hasar oluşurken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen grup, bir restoran ve kozmetik zinciri şubesine taş ve pet şişelerle saldırdı. İş yerlerinde hasar oluştu.

TEKBİR GETİRİP SLOGANLAR ATTILAR

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen grup, Atatürk Parkı'nda toplanarak Hükümet Konağı önüne kadar yürüyüş yaptı. Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, sık sık tekbir getirerek İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

İŞ YERLERİNDE HASAR OLUŞTU

Öte yandan gruptan bazıları ise yapılan basın açıklamasının ardından bir restoran ve kozmetik zinciri şubesine taş ve pet şişelerle saldırdı. İş yerlerinde hasar oluştu. Olay yerinde geniş güvenlik alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmail Haniye İnceleme Mardin İsrail Midyat Hukuk 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (53)

özgür yıldırım:

ne harika bir zekaya sahip milletiz yaw

680
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VEFA:

Bu tür saçma sapan şiddet eylemleri nefret kazanmaktan, ülkeyi zarara uğratıp küçük düşürmekten başka hiçbir işe yaramaz!..

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Atilla Han:

bunların hepsini toplayıp Lübnan'a savaşa göndereceksin

599
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yanıtYanıtla
Murat Gülhan:

Sizi ve sizin gibileri de o zaman İsraile göndermek lazım...

yanıt160
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Vatandaşın biri:

Murat diyelim ki öyle bir şey oldu, valla İsrail’e gider keyifle stres atarız.

yanıt61
yanıt134
suleyman altıntaş:

Murat Gülhan: Hemen hemen 1 yıldır taşlıyorsunuz starbucksları, mc donalds, burger kingleri... İsrail hala yıkılmadı ama sizin memlekete ve devlete verdiğiniz zarar israile vermeyi isteyipte veremediğiniz zarardan en az 20 kat daha fazla... Tabi siz başka emellere hizmet ettiğiniz için bu boyutları düşünmüyorsunuz.

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Muhammet Demir:

Bildikleri tek şey.

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Yasar Unal:

Bakanların alenen şiddet uygulayıp sonra da "Anladığı dilden konuştum." dediği bir ülkeye dönüştük ne yazık ki. Oysa bu durum net bir cehaletin göstergesidir. Ayrıca gittikçe fanatikleşen, kamplaşan ve diğerinin varlığına tahammül edemeyen bir zihin dünyasının sonuçlarıdır ne yazık ki. "Eğitim şart" ifadesinin tartışmasız doğruluğu bizimki gibi cehaletin her alanda egemen olduğu bir toplumsal yapıda bir kez daha ortaya çıkmıştır.

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İzzettin Akbal:

Cehalet diz boyu

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Tamer Çakır:

Devlet zararı tanzim eder kimi taslamış turk vatandaşın dükkani kim ödeyecek devlet yani biz yani taşlıyan kim bunları dolduruşa getiriyor bizi idare edecek hükümet yetkilileri

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