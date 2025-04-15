MHP'li vekilin kızı istedi, Bahçeli 'Gündemimize alalım' dedi

6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Nisan'da Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek 66 gün sonra mesaiye başlamıştı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve 23 Nisan 12 yaş TBMM Kupası Tenis Turnuvası birincisi kızı Ahen, Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere ziyarette bulundu.

ROBLOX RİCASI GELDİ

Milletvekili Dora ziyareti sosyal medya hesabından, "Sevgili çocuklar, müjde" sözleriyle duyurarak şunları aktardı:

"Kızım Ahen Dora, Devlet Dedesi'nin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu 'Yaparsa Liderimiz yapar' diyerek, Devlet Dedesi'ne arz etti. Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkân sağlayan ve bu sayede zekâ gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox'u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek 'Bu konuyu gündemimize alalım o halde' dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 7 Ağustos'ta çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldığını duyurmuştu. Karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmıştı.

Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı vermişti. Karar, UYAP üzerinden yayınlandıktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konulmuştu.