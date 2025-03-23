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MHP'li Bulut, Tokat'ta kötü muamele gören hayvanlardan birini sahiplendi

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MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Zile ilçesinde bir vatandaşın eziyet ettiği hayvanlardan bir keçiyi sahiplendi. İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyada paylaşılan ve hayvana eziyet edildiği görülen videonun ardından harekete geçti ve suçlu Ayhan A.'yı tutukladı. Milletvekili Bulut, koruma altına alınan hayvan sürüsünü ziyaret ederek, bir keçiyi sahiplendi ve ona 'Garip' adını verdi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Zile ilçesinde Ayhan A.'nın (44) eziyet ettiği hayvanlardan bir keçiyi sahiplendi.

Zile ilçesi Şeyhköy köyünde 14 Mart günü Ayhan A.'nın, kendisine ait koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde, Ayhan A.'nın koyunun üzerine çıkıp, vurduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İncelemeler sonucunda Ayhan A., hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayhan A., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayhan A.'nın küçükbaş sürüsü ise koruma altına alındı.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sürünün koruma altına alındığı barınağı ziyaret etti. Bulut, "Yazıktır, böyle bir zulüm olur mu? Allah'tan tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanımız ve komutanımız hepsi ile görüştüm, ilgilendiler'' dedi. Yücel Bulut, barınaktaki keçilerden birini sahiplenerek, ismine ise 'Garip' adını verdi.

MHP'li Bulut, Tokat'ta kötü muamele gören hayvanlardan birini sahiplendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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