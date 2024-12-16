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Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü

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ABD'nin Florida eyaletinde 2021'de gerçekleşen bir cinayetin zanlısı, bir TikTok videosu sayesinde 3.5 yıl sonra yakalandı. 27 yaşındaki Joana Peca, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Zanlı, sosyal medyada paylaşılan bir video sayesinde Meksika'da yakalandı.

Florida'da bebeğinin gözü önünde öldürülen anne cinayetinin zanlısı, bir TikTok videosu sayesinde 3.5 yıl sonra yakalandı.

ABD'nin Florida eyaletinde 31 Temmuz 2021'de işlenen cinayette, 27 yaşındaki Joana Peca, kucağında bebeği ve arka koltukta 4 yaşındaki oğlu varken, yüzünden birçok kez vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından kaçan 41 yaşındaki eski erkek arkadaş Benjamin 'Bambi' Robert Williams, sosyal medyada paylaşılan bir video sayesinde Meksika'da yakalandı.

St. Petersburg Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Williams'ın bebeğini görmek bahanesiyle Peca'yı Woodlawn Memory Gardens mezarlığına çağırdığı belirtildi. Olay sırasında araçta bulunan iki çocuk zarar görmeden kurtuldu.

2.8 milyon takipçili bir TikTok hesabı sahibi olan Jasmeen Alexander'ın paylaştığı haber videosu, zanlının yakalanmasını sağladı. Cinayetten 10 gün sonra paylaşılan videoyu gören bir kişi, Williams'ı Meksika'da fark edince durumu ABD Büyükelçiliği'ne bildirdi. Zanlı, 30 Kasım'da Meksiko City'de yakalandı.

Eleni Peca, kızının katilinin yakalanmasının ardından, "Kızımın düğün gelinliğini seçmek yerine, tabutunu seçmek zorunda kaldım. Üç yıl üç ay sonra adalet yerini buldu. Bu yıl Noel hediyem erken geldi" dedi.

St. Petersburg Polis Şefi Anthony Holloway, "Toplum için tehdit oluşturan tehlikeli bir suçluyu yakaladık. Hiçbir şey kaybedilen bir canı geri getiremez ama en azından adalet sağlandı" açıklamasında bulundu.

Birinci derece cinayet ve iki kez çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklanan Williams, şu anda Pinellas İlçe Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyor. Zanlı için kefalet hakkı tanınmadı.

Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü

Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü

Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü

Mezarlıkta kız arkadaşını bebeğinin gözü önünde öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCarsambali:

Su adamdaki tipe bak..Su kadinlari hic anlamiyorum..Nerden buluyorlar boyle at hirsizlarini...Herhangi bir maymun bile su adama gonlunu vermez..

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