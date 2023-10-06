Mezarlıkta ayı dehşeti: Aç kalan ayı mezar açtı

70 gün önce defnedilen oğlunun mezarının açıldığını gören kadın şok yaşadı

Baygınlık geçiren kadın kendine geldiğinde komşularından ve jandarmadan yardım istedi

Köyde güvenliği sağlamak isteyen jandarma ayının peşine düştü

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde bir mezarlığı dadanan ayı, 70 gün önce defnedilen Recep Gün'ün mezarını açtı. Oğlunun mezarının açıldığını gören kadın büyük şok yaşayarak, mezarlıkta baygınlık geçirdi. Kadın kendine geldiğinde ise komşuları ve jandarmayı arayarak, yardım istedi. Köyde güvenliği sağlamak isteyen jandarma ekipleri mezarı açtığı tahmin edilen ve kayıplara karışan ayının izini sürüyor

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Ulus ilçesi Çubukbeli köyüne inen aç bir ayı, köy mezarlığına dadandı. 2 hafta içerisinde 2 kez mezarlıkta görülen ayı, son kez görüldüğü bir hafta önce ise yeni defnedilen Recep Gün'ün mezarını eşti. 70 gün önce defnedilen Gün'ün kefene sarılı cenazesine ulaşan ayı herhangi bir zarar vermeden mezarlıktan ayrıldı. Kısa bir süre arayla kocası ve oğlu vefat eden Fatma Gün, dua okumak için geldiği mezarlıkta oğlunun mezarının açıldığını görünce büyük şok yaşadı. Dehşete kapılarak baygınlık geçiren kadın, kendine geldikten sonra komşusunu, köy muhtarı ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Fatma Gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Köyde dolaşırken eşim ve oğlumun mezarına dua etmek için geldim. Oğlumun mezarının açıldığını görünce orada yığıldım. Komşumu muhtarı aradım. Karakolu aradık. Biz gelmeyince dokunmayın dediler. Geldiler, onlar da gördüler. Bir hafta boyunca yine bekledik" dedi.

Cenazeye zarar veremeden ortalıktan kayboldu

Olay günü Fatma Gün'ün aradığı komşusu Hüseyin Ünal ise, bir hafta önce yaşanan olayı şöyle anlattı: "Bir hafta önce bu olay olmuş. Komşum görmüş, mezar açık diye bana telefon etti. Hanım ile buraya geldik. Baktık, mezar açılmış. Kefenin kalın tarafından açılmış. ya toprak üzerine yığıldı, yada araç korna çaldı kaçmış. Köyde bu olaydan önce mezara hayvanlarına bakmaya gelmiş bir köylü de ayı ile karşılaşmış. Bu arkadaş, ayıyı göremediğini, korkudan yanaşamadığını söylüyor ama ayının kükremesini, bağırmasını duymuş. Jandarma da geldi, incelediler, resim çektiler."

Köylüler tedirgin

Yaşanan olay nedeniyle korku yaşadıklarını belirten köylüler, cezası olması nedeniyle ayıya zarar vermekten de korkuyor. Yetkililerden yardım isteyen Ünal, "Bu ayının burayı açması, namahrem odamızı açtı. Biz burada vursak bize ceza verirler, ama bizim namahremimize girmiş bu ayı. Ayıyı göremedik, yok. Ama bu ayının işi biliyoruz" diye konuştu.

Detaylı inceleme başlatıldı

Mezarlıkta fotoğraflar çeken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Define avcıları, mezar soyguncuları gibi ihtimaller üzerine de inceleme yapan jandarma ekiplerinin ilk araştırmalarında daha önce de mezarlıkta ayı görüldüğü ve mezarı ayının açmış olma ihtimalinin yüksek olduğu belirlendi.

Jandarma ayının izini sürüyor

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ise mezar yeniden kapatıldı. Bir hafta boyunca köylüler silahlanarak mezarlıkta gece gündüz, ayı nöbeti tuttu. Bu arada ise kapatılan mezar ise mermerden yeniden yapıldı. Sağlamlaştırılan mezarın üstüne ise ayıyı korkutmak için çakar lamba takılırken, mezarlığın yanına ise insan şeklinde korkuluk yapıldı. Ayının peşine düşen jandarma ekipleri, köyde güvenliği sağlamak amacıyla sık sık köyde ve mezarlıkta devriye atıyor.