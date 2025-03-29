Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

4 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

ZANLILAR KAYIPLARA KARIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.