Mezarını kazıp kemiklerini kırmışlardı: Genç kız şikayetinden vazgeçti

Arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilinin mezarını kazmıştı, karar çıktı

KOCAELİ - İstanbul'da genç kızın, aralarında eski sevgilisinin de olduğu 5 şahıs tarafından kaçırılıp, darp edilmesi ve mezarının kazılmasına ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Genç kızın şikayetinden vazgeçtiği öğrenilirken, sanıklar ise değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Ocak 2022'de meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan E.S.isimli genç kız, sosyal medya hesabından E.A.ile tanıştı. Bir süre sonra E.A., en yakın arkadaşı olan B.S.'nin, E.S. ile daha önce sevgili olduklarını öğrendi. Bu durumun ortaya çıkması üzerine E.A. genç kız ile buluşarak, onu B.S.'nin yanına getirdi. Darp edilen ve kaçırılan genç kıza E.A., B.S. ve 3 arkadaşı dehşeti yaşattı.

Zorla otomobile bindirilerek ormana götürülen genç kız, hem darp hem de tehdit edildi. Öldürülüp gömülmekle tehdit edilen E.S., Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin yavaşlamasını fırsat bilerek şüphelilerden kurtuldu. Korku dolu anlar yaşayan genç kız, otoyolda gişe personelinin yanına koşarak, yardım istedi. Bu sırada şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

O güzergahta tabanca ve kürek bulundu

Şahısların yanında kazma, kürek ve silah olduğu öğrenildi. Genç kızın kaçtığı otoyol üzerinde tabanca ve kürek bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı. E.S.'nin şikayeti üzerine B.A.ve Ç.K. yakalandı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde bir süre kalan 4 sanık daha sonra tahliye edildi. Firari olan B.S. ise polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi

Haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılan sanıkların, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık B.S. ve avukatı katıldı. Önceki celselerde şikayetinden vazgeçen E.S. ve diğer 4 tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık B.S., suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini istedi.

Karar açıklandı

Mahkeme heyeti, Ç.K. hakkında E.S'ye yönelik "öldürmeye teşebbüs, hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah satın alma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi. Ayrıca, "birden fazla kişi tarafından geceleyin silahla yağma" suçundan da sanığın kast ve taksiri bulunmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti. Sanıklar B.S., E.A., B.A., B.K'nin de üzerlerine atılı, "birden fazla kişi tarafından geceleyin silahla yağma" suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

E.A.: Beraat

Sanık E.A'nın, "öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah ve mermileri satın alma" suçundan delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. Sanıklar B.A. ve B.K.; 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.

B.S.: 4 yıl hapis

Sanık B.S. hakkında, "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmış ise de sanığın eyleminin netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu oluşturduğu belirtilerek, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca B.S., tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol altına alınması şartıyla tahliye edildi.

B.K.: 7 ay 6 ay hapis

Sanık B.K., "hile kullanarak silah ve birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapse, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis ve 900 TL adli para cezasına çarptırıldı.

B.A.: 8 yıl 4 ay

B.A. hakkında da "öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davada, sanığın eyleminin kasten yaralama olduğu kanaatine varılarak 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. B.A., "hile kullanarak silah ve birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 5 yıl hapis cezasına hükmedildi.

B.K.: 8 yıl 4 ay

Sanıklardan B.K'ya "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay, "hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 5 yıl hapis cezası verildi. E.A. ise "hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezası aldı.

"Beni öldürüp gömmek için yer aradılar"

Öte yandan, E.S. davanın ilk duruşmasında başından geçenleri gözyaşlarıyla anlatmıştı. E.S., "E.A. isimli şahısla Instagram üzerinden tanıştık ve bir kez buluştuk. Olay tarihine kadar kendisiyle bir görüşmem olmadı. İş yerinde yaşanan kaza sebebiyle hastaneye gittim ve sosyal medya hesabımdan fotoğraf paylaştım. E.A., bu fotoğrafımı görerek benimle iletişime geçti ve gelip beni evden arabayla aldı. Çorba içmeye gidecektik ama başka bir yola girdi. Yolda eski erkek arkadaşım B.S., arabanın kapısını açarak üstüme atladı ve beni darp etti. B.A. da aracın arka kısmına geçti. Arabada şahıslarla boğuşurken şuurumu kaybettim. Araçla bir buçuk saat dolaştılar. E.A. sürekli küfür ediyor, B.S. de sürekli, 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ediyordu. B.S. arkadaşlarını arayarak kazma, kürek ve silah istedi. B.K. ve Ç.K. bulunduğumuz yere arabayla geldi. B.K. telefonuma el koydu ve SIM kartını kırdı. Herkes telefonlarını kapattı. Benim telefonumun kılıfında da 100 dolar vardı. Beni B.K. ile Ç.K.'nin geldiği arabaya zorla bindirdiler. Uzun süre ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar. Böyle yapacaklarını da bana söylüyorlardı. Beni öldürüp gömmek için yer kazdılar ancak araç geçişi çok olunca yola devam ettiler. Kaçmaya çalışınca hepsi beni darp etti" ifadelerini kullanmıştı.

"Yüzme bilmediğim için deniz bulup beni atmayı konuştular"

E.S., ifadesinin devamında ise "Ç.K. ile E.A. beni kaçırdıkları ilk arabayla bizden ayrıldılar. B.S. şahıslara kanıt bırakmamak için aracı yıkatmalarını söyledi. Yüzme bilmediğim için deniz bulup beni atmayı konuştular. Eski erkek arkadaşım B.S. ile E.A.'nın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Kuzey Marmara gişelerine doğru geldiğimizde jandarma aracı gördüklerini sandılar ve paniklediler. B.S. bana 'Bir şey yaparsan seni öldürürüm' dedi. Boğuşma sırasında sırasında kıyafetlerimin hepsi yırtılmıştı. Gişelere gelen araç yavaşlayınca kendimi arabadan atarak koştum. B.S. ateş etti ama silah tutukluluk ettiği için ateş almadı. Olay sebebiyle 5 sanıktan da şikayetçiyim. Eski erkek arkadaşım B.S. ile E.A.'nın arkadaş olduğunu bilmiyordum" demişti.