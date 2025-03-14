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Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na gelen yabancı uyruklu iki kadın, mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içti. Bu anları sosyal medyadan paylaşan kadınlar büyük tepki çekti. Güvenlik görevlileri tarafından mezarlık dışına çıkarılan kadınların paylaşımları sosyal medyada büyük tepki topladı.

ANTALYA'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı. Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti. (

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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