Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

ANTALYA'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı. Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti. (