Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, baba ve oğul olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. 2'si polis 4 kişinin yaralandığı saldırı anı anbean kameraya böyle yansıdı.

Aksaray'da meydana savaşı gibi bir kavga çıktı. Muhsin Çelebi Mahallesi 600 sokakta edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (23) ve babası Ali A. (46) aynı sokakta oturdukları ve daha önceden husumetli oldukları Tuncer Ç. (48) ile oğlu Mustafa Samet Ç. (22) aralarındaki laf atma meselesi yüzünden tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bir süre sonra tartışmanın dozu artarak olay kavgaya dönüşürken, taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİSLERE BIÇAK ÇEKİP SALDIRDILAR

Kısa sürede adrese gelen bekçi ve polis ekipleri kavgaya müdahale edip ayırmak istedi. Tuncer Ç. ile oğlu Mustafa Samet Ç. polislerin müdahalesiyle durdurulurken, Ali A. ile oğlu Mustafa A. husumetlilerini bırakıp polis memurlarına saldırmaya başladı.

Mustafa A. elindeki sandalye ile polis memurunun koluna vurup yaralarken, babası Ali A. ise elindeki bıçakla önce çevredeki vatandaşlara, sonra da polis memuruna saldırdı. Polis ve bekçilerin biber gazı ile müdahale ettiği olayda elindeki bıçağı bir türlü bırakmayarak herkese saldıran baba Ali A., bıçağı polislerin üzerine fırlattı.

POLİSİ TEHDİT DE ETTİLER

Bu sırada babasının yanına koşup gelen Mustafa A. polis memurlarına, "Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum" diye tehdit etti. Elindeki bıçakla yere düşen baba Ali A., yere düşmesine rağmen bıçağı bırakmamakta direnip polis memurlarına bıçak sallamaya devam etti.

Polis memurları ve bekçiler şahıslara biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak yere düşseler bile direnmeye devam eden baba oğul bıçak ve tekmelerle ekiplere saldırısını sürdürdü. Babasına biber gazı sıkılırken yanına gelen Mustafa A., burada polis memurlarına tekme atarak saldırdı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Biber gazı ile düşürülen baba ve oğul kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Kolundan sandalye vurularak yaralanan ve tekme ve yumrukla bacağından ve ayağından yaralanan 2 polis memuruna ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

Etkisiz hale getirilen baba ve oğlu olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis memurları ise ekip otolarıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, kolundan sandalyeyle yaralanan polis memurunun kolu alçıya alındı. Olayla ilgili Mustafa A. ve babası Ali A. ile karşı taraf olan Mustafa Samet Ç. (22), Y.Ç. (16), M.A.K. (17), B.Ş. (17) ve Tuncer Ç. (48) olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.