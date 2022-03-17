Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam edecek

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 18 yıla kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Müştekinin bağırarak kendisini rencide ettiğini söyleyen sanık Emrah Yılmaz, "Kadın olduğu için el kaldırmadım" diyerek kendini savundu.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın (32) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Emrah Yılmaz cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya, mağdur Azize Nur K. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da katıldı.

"Bıçağı sağa sola savurarak 'keserim' diyordu"

Duruşmada dinlenen mağdur Azize Nur K., "Maskem rahatsızlığım sebebiyle burnumun altındaydı. Sanık bana 'maskeni kapat' dedi. Sanık benim karşımda oturuyordu. Bu sırada Senanur Hanım sanığa 'hanımefendiye böyle bağıramazsınız' dedi. Sanık 'sen karışma' diyerek küfürler etmeye başladı. Ağza alınmayacak sözlerdi. Bir ara Senanur'un yakasına yapıştığını, boğazını sıktığını gördüm. Senanur da kendisini müdafaa etti. Ortalık karıştı, herkes ayaklandı. Biri 'bıçak var' diye bağırıyordu. Güvenliklere de sesleniyorlardı. Sanık bu esnada bıçak çıkarmıştı. Bu hengamede Senanur'un annesi de araya girmeye çalıştı. Sanık onu kenara savurdu. Sanık elindeki bıçağı sağa sola savurarak 'keserim' tarzında sözler söyleye söyleye metrodan indi" dedi.

"Şikayetçi değilim"

Sanığın bıçakla müştekileri öldürmekle tehdit ettiğini, suratını keseceğini söylediğini belirten Azize Nur K., "Aynı zamanda olaya müdahale etmeye çalışan erkek yolculara 'şimdi mi karışıyorsunuz, hadi inin' şeklinde sözler söyledi. Bu sözleri söylediğinde sanığın elinde bıçak vardı. Metro kalabalıktı" diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

"Kadın olduğu için el kaldırmadım"

Bunun üzerine söz alan sanık Emrah Yılmaz, "Senanur Damgacı metro içerisinde bana bağırarak, beni rencide etmiştir. Buna istinaden ben ayağa kalkıp kendisiyle tartıştım. Ancak fiziksel bir müdahalede bulunmadım. Kadın olduğu için el kaldırmadım. Metro içerisindeki kamera kayıtlarının teminini talep ediyorum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Müşteki avukatının olay anına ilişin video kaydını tekrar mahkemeye sunması üzerine, bir vatandaş tarafından olay anına ilişkin çekilen video duruşma salonunda izlendi. Mahkeme hakimi, görüntülerin metro içine ait olduğunu, yolculardan biri tarafından kayda alındığını, sanığın elinde bıçak bulunduğunu ve metronun içerisinde çok sayıda yolcu bulunduğunu tutanağa geçirdi. Sanığın elindeki bıçağı sağa sola savurup, müşteki Senanur Damgacı'ya hitaben 'gelsene lan, gel oğlum, sinkaf ederim seni' ve devamında ağza alınmayacak hakaretler ederek kapıdan indiğini, elindeki bıçakla tekrar kapıdan binerek müşteki Senanur Damgacı'ya benzer mahiyette tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiğini, bu kayıtların bilirkişi tarafından çözülmesinin daha sağlıklı olacağının anlaşıldığını kaydetti.

"Sanık pişmanlık sergilememiştir"

Müşteki avukatı söz alarak, "Görüntülerden de anlaşılacağı üzere sanığın suç işleme kastı yoğun derecededir. Sanığın cezai ehliyetini etkileyecek bir rapor, dosyada bulunmamaktadır. Sanık pişmanlık sergilememiştir. Geçen celse savunmasında güvenlik görevlilerine suçu atmıştır. Tahliye olması halinde sabıka kaydı ve pişmanlık sergilememesi sebebiyle tekrar suç işleme ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda da suçu yine mahkemeye atacaktır" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı da sanığın kaçma şüphesi olmadığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatı tarafından mahkemeye sunulan görüntülerin ayrıntılı olarak çözümü için bilirkişiye gönderilmesine, İBB Metro İşletmeleri Şefliği'nden olay anına ilişkin metro içerisini ve istasyonu gösteren kamera kayıtlarının istenilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa