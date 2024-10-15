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Hamile kadın metrobüste doğum yaptı

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Esenyurt'ta hastaneye gitmek için yola çıkan 35 haftalık hamile Hanife Mete, taksi bulamadığı için bindiği metrobüste sancıları artınca doğum yaptı. O anları anlatan eşi Cemal Mete, "Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğum gerçekleşti" dedi.

35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt'ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete'nin desteğiyle doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren Mete ailesi, çocuğuna Yılmaz adını verdi. Metrobüste yaşanan doğum anı da araç kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30'da metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.

AİLENİN 5. ÇOCUĞU

Genç kadın, eşi Cemal Mete'nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'ne götürüldü.

"AMBULANS GELMEDEN DOĞUM GERÇEKLEŞTİ"

Doğum anını anlatan baba Cemal Mete, "Mağazada tezgahtar olarak çalışıyorum. Eşim ev hanımı. Bu 5. çocuğumuz. Bebeğe ve hanıma bir şey olmasından çok korktum. Metrobüs tamamen doluydu. Sağ olsun şoför hepsini indirdi. Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğum gerçekleşti" dedi.

Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (13)

ARSLANOĞLU Hakan:

Metrobüste doğan çocuk ömrü boyunca ücretsiz binmesi gerekir.

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5
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Emir önder:

meteobuse omue boyu ucretsiz binmek odulmu ceza mi belli degil

80
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Zargana Necmi:

Öncelikle vatanına ailesine hayırlı bir evlat olmasını, günümüz koşullarında tezgahtarlık mesleği ile 5 çocuk büyütmekte kolaylıklar dilerim.

54
2
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ibrahim hantaş:

TAG ı yasal hale getirin millete zulüm edenler le ortak olmayın

45
0
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Fatih Kahreman:

ibb bunu yapmalı ömür boyu ücretsiz olmalı

18
1
yanıtYanıtla
Aslan Yıldız:

Bunuda gördük

11
2
yanıtYanıtla
Buğra Er:

İsmi metrobüs olsun :)

6
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arabulucu avukat:

Aslında ambulans gibi acil devletin taksileri de olması lazım . Sınavlarda hastane işlerinde vs Kadın çocuk yaşlı gariban kesim faydalanmalı

6
1
yanıtYanıtla
Ahmet AKGÜL:

ambulans neden çağırmamış, o halde metrobüsemi binilir yaw. neyseki ucuz atlatılmış. hayırlı olsun

6
0
yanıtYanıtla
Murat Çiçek:

Mertobusle doğuma giden bir insan o çocuğa nasıl bir gelecek verecek acaba zaten 4 tane varmış Allah yardım etsin

5
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