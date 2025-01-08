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Emekli bekçi metrobüsün içinde silahla rastgele ateş açtı

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Bakırköy'de emekli bekçi olduğu öğrenilen alkollü bir şahıs yanındaki tabanca ile 2 el rastgele ateş etti. Mermilerden biri metrobüse diğerin ise duraktaki reklam panosuna isabet etti. Saldırı anında metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, şahsın gözaltına alındığı anlar ailesiyle görüntülü konuşan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Bakırköy'de metrobüste alkollü bir kişi yanındaki tabanca ile 2 el rastgele ateş etti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

METROBÜSTEN İNİNCE DE SİLAHINA SARILDI

Olay saat 22.00 sıralarında İncirli metrobüs durağında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, yanındaki tabanca ile metrobüsün içerisinde 1 el ateş etti. Daha sonra araçtan inen şüpheli, 1 el de durakta ateş etti.

Emekli bekçi metrobüsün içinde silahla rastgele ateş açtı

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anında metrobüste olan yolcular büyük korku yaşadı. Şüphelinin ateşlediği mermilerden birinin metrobüse, diğerinin ise duraktaki reklam panosuna isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emekli bekçi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Emekli bekçi metrobüsün içinde silahla rastgele ateş açtı

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olay, o sırada ailesiyle görüntülü konuşan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polisin metrobüse girerek şüpheliyi gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

Emekli bekçi metrobüsün içinde silahla rastgele ateş açtı

Emekli bekçi metrobüsün içinde silahla rastgele ateş açtı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Alkol neden yasaklanmıyor biz bu ayyaşları çekmek zorundamıyız...

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılacaksa silahına el konulması gerekir. Ömrünce silah taşımama cezası verilmesi gerekir.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıOnur Sahin:

emekli bekcide silahın ne işi var la alın elinden kendini çok kaptirmis

Yorum Beğen1
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