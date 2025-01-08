Emekli bekçi metrobüsün içinde silahla rastgele ateş açtı
Bakırköy'de emekli bekçi olduğu öğrenilen alkollü bir şahıs yanındaki tabanca ile 2 el rastgele ateş etti. Mermilerden biri metrobüse diğerin ise duraktaki reklam panosuna isabet etti. Saldırı anında metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, şahsın gözaltına alındığı anlar ailesiyle görüntülü konuşan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Bakırköy'de metrobüste alkollü bir kişi yanındaki tabanca ile 2 el rastgele ateş etti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
METROBÜSTEN İNİNCE DE SİLAHINA SARILDI
Olay saat 22.00 sıralarında İncirli metrobüs durağında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, yanındaki tabanca ile metrobüsün içerisinde 1 el ateş etti. Daha sonra araçtan inen şüpheli, 1 el de durakta ateş etti.
BÜYÜK KORKU YAŞADILAR
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anında metrobüste olan yolcular büyük korku yaşadı. Şüphelinin ateşlediği mermilerden birinin metrobüse, diğerinin ise duraktaki reklam panosuna isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emekli bekçi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yaşanan olay, o sırada ailesiyle görüntülü konuşan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polisin metrobüse girerek şüpheliyi gözaltına aldığı anlar yer alıyor.