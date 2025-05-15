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Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı
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20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 52 yaşındaki sanatçının otopsi raporunda, kanında etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlenirken, vefatından önce aldığı enerji verici serum detayı da dikkat çekti.

Türk pop müziğinin sevilen ismi, klip yönetmeni ve söz yazarı Metin Arolat, 20 Eylül 2024 gecesi İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada aniden fenalaşmış, yere yığılarak baygınlık geçirmişti. 52 yaşındaki sanatçı, acilen hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Arolat'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken, ölüm nedeniyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

KANINDA ETİL ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Sabah gazetesinin özel haberine göre, olayla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan detaylı otopsi raporu tamamlandı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Rapora göre, Arolat'ın kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Bu şok edici bulgular, Arolat'ın ölümünü çevreleyen şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.

Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

SARI SERUM İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Adli Tıp raporunda yer alan bir diğer dikkat çeken bilgi ise Arolat'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğunun tespit edilmesi. Ünlü sanatçının uzun süredir uyguladığı katı diyet programının yanında, vefatından kısa süre önce evde sağlık hizmeti kapsamında halk arasında sarı serum olarak bilinen "enerji verici serum" aldığı iddiaları daha önce kamuoyuna yansımıştı. Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını söylemişti.

Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Harput:

Yok canım aşıdandır aşıdan

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