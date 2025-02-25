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Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

NE OLMUŞTU?

Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı, "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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