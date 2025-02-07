Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye göndermişti! Genç kemancı Laçin Akyol hayatını kaybetti

İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçtiğimiz ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

GENÇ KEMANCI TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Genç kemancı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Laçin Akyol, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KEMAN HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'a vermişti.