Mersin Valisi Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı Toplantısına Katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı Akdeniz Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Metamfetamin ile Mücadele" konulu yazısı ve Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı (2022-2024) çerçevesinde düzenlenen toplantıda, Akdeniz Bölgesi için illerde ve ilçelerinde mevcut durum, olay ve şüpheli sayıları, arz ile mücadele çalışmaları, ilgili kurumların konu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar ele alınarak, değerlendirmeler yapıldı.

Mersin'in yanı sıra Antalya, Adana, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Konya ve Osmaniye illerinin valileri ve ilgili kurum temsilcilerinin video konferans üzerinden katılım sağladığı toplantıda, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Vekili Albay Oğuz Eryılmaz, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ile ilgili diğer kurum müdürleri de hazır bulundu. - MERSİN