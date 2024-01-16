Mersin Valisi Aydıncık'taki Otobüs Kazası Yaralılarını Ziyaret Etti

Yaralılar kaza anını anlattı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aydıncık'taki otobüs kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

MERSİN - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralananları Silifke Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Silifke Devlet Hastanesine gelerek Başhekim Ali Güngör'den kazazedeler hakkında bilgi alan Vali Pehlivan, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Otobüsün, Mersin'in Aydıncık ilçesi D-400 karayolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13'ü ağır 30 kişinin yaralandığını ifade eden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Yaralılarımız ilk olarak en yakın hastanelere sevk edildi. Silifke Devlet Hastanesine de ilk etapta 21 yaralı sevk edilmişti. Bunlardan durumu çok ağır olan 9'u Mersin merkezdeki hastanelere sevk edildi. Şuanda Silifke Devlet Hastanesinde 6 kazazedemiz müşahede altında. 6 yaralımız da ayakta tedavi edilerek taburcu edildi" dedi. Vali Pehlivan kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Vali Pehlivan'a hastane ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Güngör eşlik etti.

Yaralılar kaza anını anlattı

Öte yandan hastanede tedavi gören kazazedelerden Fırat Burun, kaza anında hatırladıklarını şöyle anlattı; "İki saat oldu mola vereli, ondan sonra yola çıktık. Daha sonra tünele girdik, tünelden hızlı çıktık, virajı fark edemedi. Araba kaydı. Arkadaşımı tutmaya çalıştım, sağ taraftaydık sol tarafta iki kişi sağlam çıktı diğerleri vefat etti." Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar ise, "Şırnak'a gidiyordum. Çok hızlıydık. Hep şoförü şikayet ettik. Şoförün hatasıydı. 58 numarada oturuyordum" diye konuştu.

Antalya'dan Mardin'e giden ve kazada ayağı kırılarak Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin Selçuk da Vali Ali Hamza Pehlivan'dan kazanın en ince ayrıntısına kadar incelenmesini istedi. Şoförü suçlayan Selçuk, "Otobüse Antalya'dan bindim. Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayarak otobüsten Antalya Serik'te inmek istedim fakat başka otobüs bulamayacağım için inmedim. Sonuçta da yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför otobüsün devrilmesine ve bir çok kişi ile birlikte çocukların ölümüne sebep oldu" ifadelerini kullandı.