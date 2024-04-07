Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayram Tatili Tedbirlerini Açıkladı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı. Vali Ali Hamza Pehlivan'da, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli İlçesi Çeşmeli kontrol noktasında denetim yapan ekipleri ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu'nun eşlik ettiği Vali Pehlivan, araçlarıyla geçen vatandaşları trafik tedbirleri ile ilgili hatırlatmalarda bulunarak bayramlarını tebrik etti.

Vatandaşların bayramı içine alan 9 günlük tatil haftasını huzur, güven ve esenlik içinde geçirmelerini temin etmek için alınan tedbirlere değinen Vali Pehlivan," İlimizde gerekli planlamaları yaptık. Tatil süresinde her gün 2.700 güvenlik personelimiz görev yapacak. Dönüşümlü olarak 9 gün içerisinde toplam 24 binin üzerine personelimiz trafik güvenliğini denetlemek üzere görev yapacak. Personelimiz için görevlendirdiğimi araç sayımız ise bin 300. Güvenlik birimlerimiz gibi 7/24 esaslı çalışan diğer birimlerimiz de de tedbirlerimiz arttırdık. 112 Acil Çağrı Merkezimizde 165 personel görevinin başına olacak. Hastanelerimizin acil servislerinde doktorlarımız dahil günlük 2 bin 900 personel olmak üzere bütün sağlık birimlerimizde toplam 7 bin 500 personelimiz görev yapacak "dedi.

"Vatandaşlarımızdan trafik tedbirlerine harfiyen uymalarını istirham ediyoruz"

Tedbir anlamında tüm önlemlerin alındığına dikkat çeken Pehlivan," Vatandaşlarımıza çağrımızı yenilemek istiyoruz. Tedbirleri aldık, kontrolleri yapıyoruz. Bununla birlikte seyahat halinde olan bütün vatandaşlarımızdan trafik tedbirlerine A'dan Z'ye harfiyen uymalarını istirham ediyoruz. Bayram süresini, neşeyle geçirebilmek için vatandaş olarak da hepimize görevler düşüyor. Trafikteysek kurallara uymak gibi bir görevimiz var.Trafik işaretlerine hız limitlerine uyalım. Kemer takmayı ihmal etmeyelim. Araç sürerken telefon başta olmak üzere başka şeyler ilgilenmeyelim. Tedbirli hareket edelim ki sevinçle başlayan bu günler sevinçle bitsin" diye konuştu. - MERSİN