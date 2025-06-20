Mersin Sahil Güvenlik 2025'te 7 Bin 783 Saat Görev Yaptı

Mersin'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2025 yılının ilk 5 ayında 7 bin 783 saat görev yaptı. Denetimlerde 2 bin 549 gemi ve tekne kontrol edilirken, kurallara uymayan 148'ine yasal işlem uygulandı.

Mersin'de sahil güvenliği sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için gece gündüz görev başında olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2025'in ilk 5 aylık döneminde yoğun bir mesai yürüttü.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu dönemde toplam 7 bin 783 saat görev icra edildiği belirtildi. Açıklamada, bu süre zarfında denetlenen 2 bin 549 gemi ve tekne arasından 148'ine yasal işlem uygulandığı kaydedildi.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak, 'güvenli bir şehir, huzurlu bir gelecek' hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. - MERSİN