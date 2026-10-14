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Mersin Mezitli'de operasyonda 3 bin 668 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Mersin Mezitli'de operasyonda 3 bin 668 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 3 bin 668 sentetik hap, uyuşturucu maddeler ve 4 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 3 bin 668 adet sentetik hap, uyuşturucu maddeler ve 4 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan detaylı aramalarda 3 bin 668 sentetik hap, 35 uyuşturucu hap, 1 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 4 tabanca ve şarjör, 47 tabanca fişeği ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda G.K., M.K. ve K.O. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden G.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.K. ve K.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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