Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, Mersin ve 5 diğer ilde 15 yasa dışı bahis şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin lüks villalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen ihbarların değerlendirilmesiyle Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı,8'i tutuklandı. Şüphelilerin kaldığı havuzlu müstakil villalar ise dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, CİMER üzerinden gelen 11 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan hassas ve titiz çalışmalar neticesinde polis 15 şüpheliyi belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli Adıyaman Ankara, Bolu, Denizli, Muğla'ya eş zamanı operasyon yapıldı. 6 ilde yapılan şafak vakti operasyonda, 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı havuzlu müstakil villalar ise dikkat çekti. Emniyette ifadesi alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerinden 8'i tutuklandı, 7'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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