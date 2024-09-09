Üye Girişi
Haberler

Mersin Kadın Platformu, Pınar Bayrak'ın öldürülmesini protesto etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Kadın Platformu üyeleri, Pınar Bayrak'ın dini nikahlı eşi tarafından darp edilerek öldürülmesini protesto etti. Platform üyeleri, kadın cinayetlerini ve şiddeti kınadı.

Mersin Kadın Platformu üyeleri, 3 Ağustos tarihinde Pınar Bayrak'ın dini nikahlı eşi tarafından darp edilerek öldürülmesini protesto etti.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 3 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk annesi Pınar Bayrak, dini nikahlı eşi Z.E. tarafından darp edildi. Olay sonrası şüpheli şahıs, bir arkadaşıyla birlikte Pınar Bayrak'ı, Mersin Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü ancak Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanan Z.E.'nin, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında ara karar duruşması yapıldı. Duruşmada, zanlının tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kadın Platformu üyeleri kadın cinayetlerini protesto etti

Duruşma nedeniyle adliye önünde toplanan Mersin Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerini protesto ederek açıklama yaptı. Platform adına konuşma yapan Fatoş Sarıkaya, Pınar Bayrak'ın evliliği boyunca sistematik olarak şiddete uğradığını öne sürdü. Uzun süre psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılan Pınar Bayrak'ın, ailesinin yanına döndüğünde, şüphelinin tehditleri sonucu eve geri dönmek zorunda kaldığını ileri süren Sarıkaya, "Ödül gibi iyi hal indirimlerinden cüret alan bir erkek daha 'nasıl olsa bana bir şey olmaz' diyerek tehditlerle hane içine hapsettiği Pınar'ı katletti. Suçlular organize şekilde cinayeti örtbas etmeye çalıştı" dedi. Sarıkaya, "Bizler bu katliamın ortaklarını biliyoruz. Bu suçu işleyen, Pınar'ı katleden Z.E.'dir. Bu katliamın ortakları organize şekilde delil karartmaya çalışarak suçu örtbas etmeye çalışan aile üyeleridir. Bugün bu davanın takipçisi olmak, 'erkek adalet değil, gerçek adalet' demek için toplandık" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Pınar Bayrak'ın amcası Yusuf Bayrak da Pınar'ın bir aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü öne sürerek, "O aile meclisi, hepsi dışarıda. Pınar'ı sahipsiz diye öldürdüler" dedi. Z.E.'ye yardım edenlerin hepsinin dışarıda olduğunu savunan Yusuf Bayrak, kendisinin de tehdit edildiğini öne sürdü. Can güvenliğinin olmadığını da iddia eden amca Bayrak, "Belki buradan çıktıktan sonra ben de ölebilirim. Pınar Bayrak bütün Türkiye'nin kızıdır, bütün Türkiye'nin sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel mersin Hukuk Kadın Pınar

Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Minik Narin son yolculuğuna beyaz gelinlikle uğurlandı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanıyor, hangi gün, saat kaçta? Narin Güren olayı nedir? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede bulundu? Narin'in otopsi sonucu ne? Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi!
title