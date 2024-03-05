Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Karabörk, göreve başladı
Mersin'e atanan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, göreve başladı. Karabörk, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret ederek tanıştı ve daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçti. Mersin Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bu ziyaret ve tanışma anlarına ait fotoğrafları paylaştı.
Mersin'e atanan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, göreve başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Kayseri'den Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Karabörk, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.
Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Karabörk, personelle tanıştı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Karabörk'ün Vali Pehlivan'ı ziyareti ve personelle tanışmasıyla ilgili fotoğraflar paylaşıldı. - MERSİN