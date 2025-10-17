Mersin'deki dehşette vatandaş tepki gösterdi, cenazeler ayrı araçlarla gönderildi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kırsal mahallede öldürülen 13 yaşındaki ilköğretim 7. sınıf öğrencisi ile intihar eden şahsın cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi. Yöre sakinlerinin tepkisi üzerine failin cenazesi, sonradan gelen farklı bir cenaze aracıyla gönderildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi'nin meydanında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve yalnız yaşayan 59 yaşındaki Yasin Ataş, otomobilini park edip yakarak elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı. Bu sırada Ataş, bakkaldan ekmek alıp 33 BBZ 280 plakalı araca binen kuzenler Emir Ali Aktaş (13) ile Mustafa Aktaş'a (20) ateş açıp ardından da kendini vurdu. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Aktaş ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yöre sakinleri, failin cenazesinin aynı araca alınmasına izin vermedi

Bölge Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması ve savcının incelemesi sonrasında cenazelerin götürülmesi için cenaze aracı geldi. Cenaze aracı cenazelerin ikisini bir araca koymak isterken, yöre sakinleri karşı çıktı. Bunun üzerine önce çocuğun cenazesi araca alınarak morga götürüldü. Yaklaşık bir saat daha yerde kalan failin cenazesi ise gelen ikinci araçla otopsi için morga gönderildi.

Öte yandan kuzenlerden birini öldürüp diğerini yaralayıp intihar eden şahsın, sabah önce kahveye gelip poğaça alarak kahvaltı yaptığı ardından da kendi otomobilini ateşe verip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.