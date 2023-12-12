Mersin'de Zabıta Ekipleri Zincir Marketleri Denetledi

Mersin'de Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan zincir marketlere yönelik 'fiyat, etiket, gramaj ve son kullanma tarihi' denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçen tavuk ürünleri bulunduran market işletmecileri hakkında yasal işlem uygulandı.

Akdeniz Belediyesi, halk sağlığını korumak ve sürdürmek amacıyla özellikle gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik kontrollerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçe sınırlarında faaliyet gösteren zincir marketlerde sıkı bir denetim yaptı. Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş tavuk ürünlerine rastladı. Söz konusu ürünler imha edilirken, iş yerlerine gerekli cezai işlem uygulandı.

Zincir marketlerin birinde alışveriş yaptığı esnada zabıtaların denetimine denk gelen bir vatandaş, denetimlerden memnun olduğunu belirterek, "Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak, zabıta ekiplerini denetim yapmaları amacıyla marketlere görevlendirmiş. Çok mutlu oldum. Bizim güvenli alışveriş yapmamız için bu çok önemli. Her türlü sebze, meyve ve süt ürünlerinin son kullanma tarihleri incelendi. Ürünlerin gramajlarına bakıldı. Çok teşekkür ederim" dedi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ise, "Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sağlıklı gıda tüketebilmelerini sağlamak için aldatılmamaları için denetimlerimiz 7/24 devam ediyor. Özellikle bugün yaptığımız zincir market denetimlerinde, kasa fiyatı ile etiket fiyatı uyuşuyor mu? Genel temizliğe dikkat ediliyor mu? Son kullanma tarihi konularına dikkat ediliyor mu gibi konularda denetim gerçekleştirdik. Denetimlerimiz neticesinde tarihi geçmiş tavuk ürünlerine rastladık. Bunlarla ilgili müsaadeli tutanağımızı tanzim ettik bunları imha edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN