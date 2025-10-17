Mersin'de Yasadışı Kenevir Ekimine Operasyon: 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli, 4 kilo 870 gram esrarla yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Toroslar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan bir şahıs belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 78 kök hint keneviri bitkisi, 4 kilo 780 gram kubar esrar, 45 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN