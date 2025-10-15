Haberler

Mersin'de Yasa Dışı Mavi Yengeç Avına Operasyon

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yasa dışı mavi yengeç avcılığı yapan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan kaçak avcılardan ele geçirilen 120 mavi yengeç, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yasa dışı mavi yengeç avcılığı yapıldığı bilgisini alarak geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda ekipler, 2 şüpheli şahsın girilmesi yasak olan bölgede tekneyle mavi yengeç avcılığı yaptığını tespit edip yakaladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen operasyonda, şahıslar hakkında 'özel koruma bölgesi içerisinde yasak alanda bulunmak' ve 'yasa dışı mavi yengeç avcılığı yapmak' suçlarından idari işlem başlatıldı. Kaçak avcılar tarafından yakalanan 120 adet mavi yengeç ise doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
