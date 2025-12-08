Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Mersin'de gerçekleşen kaza sonucunda yaklaşık 30 metre yükseklikteki viyadükten aşağı uçan sürücü hayatını kaybederken, araç viyadüğün üzerinde bulundu. Ekipler, adamın kazanın etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
- Mersin-Adana Otobanı Müftü Viyadüğü'nde 43 yaşındaki Gökhan Belşen'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
- Gökhan Belşen'in cansız bedeni viyadükten yaklaşık 30 metre aşağıda bulundu.
- Polis ekipleri Belşen'in kaza etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi düştüğünü araştırıyor.
BETON BARİYERLERE ÇARPIP YOL KENARINDA DURDU
Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otobanı Müftü Viyadüğü üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 43 yaşındaki Gökhan Belşen'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar alan otomobil yol kenarında durdu.
30 METRE AŞAĞIDA BULUNDU
Kaza yapan aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, camı kırılan otomobilde kimsenin olmadığını fark edince bölgede araştırma yaptı. Yapılan aramada Gökhan Belşen'in cansız bedeni, viyadükten yaklaşık 30 metre aşağıda bulundu. Polis ekipleri hem viyadük üzerinde hem de cesedin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.
KAZA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Ekipler, Belşen'in kazanın etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.