Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Güncelleme:
Mersin'de gerçekleşen kaza sonucunda yaklaşık 30 metre yükseklikteki viyadükten aşağı uçan sürücü hayatını kaybederken, araç viyadüğün üzerinde bulundu. Ekipler, adamın kazanın etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Mersin-Adana Otobanı Müftü Viyadüğü'nde 43 yaşındaki Gökhan Belşen'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
  • Gökhan Belşen'in cansız bedeni viyadükten yaklaşık 30 metre aşağıda bulundu.
  • Polis ekipleri Belşen'in kaza etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi düştüğünü araştırıyor.

Mersin'de meydana gelen kazada yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçan sürücü hayatını kaybederken, araç viyadüğün üzerinde bulundu.

BETON BARİYERLERE ÇARPIP YOL KENARINDA DURDU

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Adana Otobanı Müftü Viyadüğü üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 43 yaşındaki Gökhan Belşen'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar alan otomobil yol kenarında durdu.

30 METRE AŞAĞIDA BULUNDU

Kaza yapan aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, camı kırılan otomobilde kimsenin olmadığını fark edince bölgede araştırma yaptı. Yapılan aramada Gökhan Belşen'in cansız bedeni, viyadükten yaklaşık 30 metre aşağıda bulundu. Polis ekipleri hem viyadük üzerinde hem de cesedin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.

KAZA OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, Belşen'in kazanın etkisiyle mi yoksa başka bir nedenle mi aşağı düştüğünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

Emniyet kemeri takılı olmadığı için muhtemelen çarpmanın etkisiyle arabadan fırladı, öleceği yoksada öldü. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar oyüzden artislik yapmayın Emniyet kemeri can kurtarır mutlaka alışkanlık haline getirin araba kullanırken mutlaka kemerinizi takın. Saygılar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
