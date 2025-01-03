Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 39 yaşındaki Mehmet Sait Alpkan yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mersin-Adana Otoyolunun Tarsus Ziyarettepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Mehmet Sait Alpkan (39) hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa