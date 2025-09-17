Mersin'de Ters Yönden Gelen Araç Kazaya Neden Oldu

Mersin'de otoyol girişinde tersten gelen sürücü, 1'i işçi servisi midibüs 3 aracın kaza yapmasına neden oldu ve durmadan bölgeden uzaklaştı. O anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin serbest bölge girişinde meydana geldi. Ters yönden gelen otomobili gören işçi servisi midibüsün sürücüsü, çarpmamak için ani fren yaparak direksiyonu kırınca bariyerlere çarptı. Kör nokta olduğu için arkadan gelen bir otomobil ile kamyon da kaza yaptı. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazada maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan ters yönden gelen aracın sürücüsü ise durmadan yoluna devam etti.

O anlar kamerada

Kaza anı yoldan geçen bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tersten giden otomobilin kör noktada diğer şeride geçmesi ve onu gören sürücüsünün midibüsün direksiyonunu çevirmesiyle yaşanan kaza anı yer aldı. Görüntülere kazaya neden olan otomobilin durmadan yoluna devam etmesi de yansıdı. - MERSİN