Mersin'de Tartışma Sonucu Muhtar Babasını Öldüren Genç Tutuklandı

MERSİN'de tartıştığı muhtar babası Mevlüt Sandal'ı (47) öldüren K.S. (17) tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Çamlıyayla ilçesi Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. Korucak Mahallesi muhtarı Mevlüt Sandal ile oğlu K.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile K.S., tabanca ile babasına 2 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başında vurulan Sandal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.S.'nin ifadesinde, tartışmanın aile için anlaşmazlıktan çıktığını söylediği öğrenildi.