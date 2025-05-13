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Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 70 Tabanca Ele Geçirildi

Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 70 Tabanca Ele Geçirildi
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Mersin'de düzenlenen dron destekli operasyonda 2 otomobilde 70 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Mersin'de 2 otomobilde 70 tabanca ele geçirildi: 2 tutuklama

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği dron destekli operasyonda 2 otomobilde 70 adet tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Adana'dan Mersin'e gelecek olan şüpheliler ve silah taşıdıkları araçlar tespit edildi. Bunun üzerine yapılan otoyolda belirlenen noktada yapılan operasyonda 2 otomobilde durduruldu 2 şüpheli yakalandı. Araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 70 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü. İfadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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