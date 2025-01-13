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Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütün propagandasını yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmada ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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