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Mersin'de Öldürülen Baba, Oğlu ve Gelini Toprağa Verildi

Mersin'de Öldürülen Baba, Oğlu ve Gelini Toprağa Verildi
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Mersin'in Mut ilçesinde tartışma nedeniyle öldürülen baba Kemal Veli Akyaka, oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'nın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde öldürülen baba ile oğlu ve gelini toprağa verildi.

Olay, 20 Eylül günü ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden Tahir Kaya motosikletle giderken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka (65) ve çocuklarıyla 'pat pat' diye tabir edilen üzüm getirdikleri tarım aracıyla yolu kapattıkları gerekçesiyle tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan şüpheli, olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'ya (35) peş peşe ateş ederek öldürdü. Şüpheli olaydan sonra yakalanıp tutuklandı. Cenazeler ise otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler bugün alınarak Mut Çömelek Mahallesine getirildi. Çevre mahallelerden gelen çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede baba, oğlu ve gelin gözyaşları arasında toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika 3-sayfa Akyaka mersin Baba Mut

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