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Mersin'de MESEM soruşturmasında müdür yardımcısı dahil 12 kişi tutuklandı

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Mersin'de MESEM soruşturmasında müdür yardımcısı dahil 12 kişi tutuklandı
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Mersin'de MESEM programına ilişkin nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında aktif görevdeki okul müdür yardımcısı ve emekli okul müdürü de bulunurken, 9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programına ilişkin nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 42 şüpheliden aralarında okul müdürünün de bulunduğu 12'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, MESEM programına ilişkin nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

Soruşturma savcısının talimatı doğrultusunda, gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 17'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında aktif görevdeki Şevket Pozcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı ile emekli bir okul müdürünün de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden 10'unun sivil olduğu öğrenilirken, toplam 12 kişi cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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