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Mersin'de Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Mersin'de Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ile Çamlıyayla yolu arasında meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet devrildi, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ile Çamlıyayla yolu arasında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sucular ile Ulaş Mahalleleri arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 KFJ 82 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarına savrulup şarampole devrildi. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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