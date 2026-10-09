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Mersin'de iki operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 4 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

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Mersin'de iki operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 4 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
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Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 4 şüpheli tutuklanırken, Mezitli'de 4 kilo 670 gram kubar esrar bulundu.

Mersin'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21,20 gram metamfetamin, 2,60 gram uyuşturucu madde, 1 ecstasy hap, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton ve 16 bin 950 TL ele geçirildi. Bir başka şüpheliyle ilgili aramada ise 2,40 gram uyuşturucu madde, 9,80 gram sentetik kannabinoid ile ruhsatsız tabanca ve 23 fişek bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.T., F.K. ve O.D., uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mezitli'de esrar ve kenevir ele geçirildi

Diğer operasyon ise Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'nde gerçekleştirildi. N.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 4 kilo 670 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, terazi ve 26 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İki ayrı operasyonda toplam 4 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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