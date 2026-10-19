Mersin'de haklarında 79 yıl ile 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

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Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında 79 yıl ile 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 'kasten öldürme' suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E. ile 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından hakkında 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.B.'yi yakaladı. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı