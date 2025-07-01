Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mersin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki güvenlik çalışmaları ve alınan tedbirler ele alındı. 23-29 Haziran tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda 857 aranan kişi yakalandı ve trafik denetimlerinde 15 bin 185 ihlal tespit edildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili diğer başlıklar ele alındı. Mersin'in huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz görev başında olduğu vurgulandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında kent genelinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 857 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise 127 bin 945 araç kontrol edildi. Denetimlerde bin 521 araç trafikten men edilirken, 588 ticari taksi denetlendi. Kural ihlali yapan 15 bin 185 araç ve sürücüsüne yasal işlem uygulandı.

Öte yandan, düzensiz göç ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 375 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kişi, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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