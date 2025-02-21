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Mersin'de Fırıncıya Silahlı Saldırı

Mersin'de Fırıncıya Silahlı Saldırı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, fırıncı Atılgan Terru, iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayın görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Terru, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde fırıncı silahlı saldırı sonucu yaralandı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Cami Nur Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre dün gece 53 yaşındaki Atılgan Terru, fırınının önüne geldiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 5 el ateş açılması sonucu fırıncı yaralanırken o anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan kaçarken Terru, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Terru'nun durumumu iyi olduğu öğrenilirken polis tarafından alınan ilk ifadesinde bir süredir kendisi gibi fırıncı olan şahıslardan tehdit aldığını söylediği öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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