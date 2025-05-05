Mersin'de Düdüklü Tencere Patladı

Mersin'de bir lokantada düdüklü tencere patladı. Saniyeler önce mutfaktan çıkan çalışan olayı ucuz atlatırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 2. Çevreyolu üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinin mutfak kısmında yemek pişirildiği sırada düdüklü tencere patladı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hafif hasar meydana geldi. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çalışanın mutfaktan çıkmasından saniyeler sonra düdüklü tencerenin bomba gibi patladığı görüldü. - MERSİN